Ein Start in die Fahrrad-Saison wie im Bilderbuch

Die Wörthersee-Schiffsflotte pflügte als Kulisse durch die Seefluten. Und in Klagenfurt konnte man auch noch eine andere Sportart in Aktion erleben: die Ruderer-Elite maß sich in der Ostbucht bei der Alpe-Adria-Trophy in ihren pfeilschnellen Sportmaschinen; auch das sehr beeindruckend.