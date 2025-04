Kilt & neue CD: Die Lauser zu Gast bei der „Krone“

Demnächst wieder in Niederösterreich

Gemeinsam erinnerte man sich dann auf große Auftritte einer der besten Live-Bands Österreichs. „Wir sind demnächst wieder in Niederösterreich unterwegs“, erklärte Hinker. Und zählte gleich die nächsten Auftrittstermine auf: so zum Beispiel bereits am Samstag, 3. Mai, in Breitenfurth. Am Tag darauf gestalten die Lauser das Fest bei der „Putzmühle“ in St. Leonhard am Walde bei Waidhofen an der Ybbs.