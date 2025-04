Drei Tote nach Schüssen vor Lokal in Palermo

„Schwieriges“ Viertel

Auf der Straße standen sich angeblich zwei Gruppen gegenüber: eine aus Monreale, die andere aus Palermo, offenbar aus dem Zen-Viertel, einem „schwierigen“ Viertel am westlichen Stadtrand der sizilianischen Hauptstadt. Eine der in die Auseinandersetzung verwickelten Personen zog dann offenbar eine Pistole aus der Tasche und schoss in die Menschenmenge, die schreiend davonzulaufen versuchte.