„Wer nicht positiv denkt, kommt nicht weiter!“

Die Kärntner Wirtschaftskammer (WK) vertritt tagaus tagein die Interessen von über 38.000 Unternehmern – der „Tag der Arbeitnehmer“ am 30. April bietet eine weitere Möglichkeit, deren Leistung ins Rampenlicht zu rücken. „Weil wir uns in einer Zeit leben, in der unternehmerische Leistung oft als selbstverständlich hingenommen – manchmal sogar misstrauisch beäugt – wird“, erklärt WK-Präsident Jürgen Mandl die Notwendigkeit des eigenen Feiertages.