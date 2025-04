Raus in die Natur, rein in das Vergnügen!

Viele Highlights stehen auch an diesem Wochenende wieder auf dem Programm. Wer es gesellig haben möchte, für den sind das Noppen Air, der Urfahranermarkt oder die Samareiner Mostkost genau das Richtige. Spannende historische Einblicke gibt es in Kremsmünster, kulinarisch wird man am Wolfgangsee versorgt, und musikalisch wird es in Traun im Schloss. Es ist also für jeden etwas dabei, egal ob Jung oder Alt.