Brand in Müllraum: Papiercontainer in Flammen

Zu einem brenzligen Einsatz musste die Berufsfeuerwehr in Innsbruck sowie die Kollegen der FF Neu-Arzl am Mittwochabend ausrücken. In einem Müllraum wurde starke Rauchentwicklung bemerkt. Die Polizei versuchte, den Brand vorab zu löschen, die Florianijünger konnten schließlich „Brand Aus“ melden.