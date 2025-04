Lebensmittel und Postangebot unter einem Dach

Immer mehr Postfilialen müssen schließen. Zuletzt stand das Innsbrucker O-Dorf ohne „pöstlichen Nahversorger“ da. Eine neue Kooperation soll dieses Problem nun lösen: In ausgewählten MPreis-Filialen, so wie auch jener in der An-der-Lan-Straße, wird es künftig eine „gelbe Ecke“ geben, denn der Lebensmittelhändler wird Postpartner.