Polizei ahndet über 100 Strafen in zwölf Stunden

Mit einer gezielten Schwerpunktaktion nahmen Polizisten in Wien Fahrräder und E-Scooter genauer ins Visier. Wiener Beamte sowie des uniformierten Fahrraddienstes kontrollierten verstärkt in der Innenstadt. Die Bilanz: 139 Organmandate wegen Verstößen wie Rotlichtmissachtung, Telefonieren am Lenker oder unerlaubtem Befahren von Gehsteigen und Fußgängerzonen.