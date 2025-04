Die Migranten-Metropole wählt

Gut zwei Millionen Menschen leben derzeit in der österreichischen Bundeshauptstadt. Bald die Hälfte von ihnen hat Migrationshintergrund. Und auch kosmetische Maßnahmen wie der zwischenzeitliche Stopp des Familiennachzugs werden nicht verhindern, dass die angestammten Wiener bereits in den nächsten Jahren zur Minderheit in der eigenen Stadt werden.