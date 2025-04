Vier Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen

Verkehrsgefährdend

Weil sie in einem erbärmlichen technischen, also einem verkehrsgefährdenden Zustand waren, wurden zwei Fahrzeugen die Kennzeichen abgenommen, drei weitere müssen zu einer TÜV-Überprüfung. Insgesamt stellten die Beamten 65 Anzeigen wegen unterschiedlicher Übertretungen aus, und 31 geringfügige Verstöße konnten gleich an Ort und Stelle durch die Einhebung von Organstrafmandaten geahndet werden.