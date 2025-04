Der Jungfrau versprochen | Schönborns Wort

Der Jungfrau versprochen. Die halbe Welt blickt wieder einmal nach Rom – so, wie es, zugespitzt gesagt, seit Jahrtausenden immer wieder passiert. Der Tod des beliebten Papstes Franziskus stellt die Stadt auf den Kopf. Hunderttausende werden nach Rom, werden in den Vatikan strömen, um Franziskus die letzte Ehre zu erweisen, viele wollen beim Begräbnis, das gestern für den kommenden Samstag angesetzt wurde, dabei sein. Für die „Krone“ vor Ort sind bereits unsere Reporter Michael Pichler und Lukas Luger mit Fotograf Imre Antal. Sie haben gestern mit Menschen auf dem Petersplatz gesprochen, beleuchten das bereits voll angelaufene Geschäft mit Erinnerungen an den gerade erst verstorbenen Heiligen Vater – vom Sackerl mit einem Foto des Papstes samt weißer Taube bis zur 15 Euro teuren Franziskus-Kerze – und sie haben Santa Maria Maggiore besucht, die Lieblingskirche von Franziskus in Rom, in der er begraben sein möchte. In seinem Testament begründet er, warum er in dieser Marienkirche bestattet sein will – weil er „es der Jungfrau immer versprochen hat“. Tatsächlich besagt die Überlieferung, dass die Jungfrau Maria den Bau auf dem Esquilinhügel angeregt habe. Die Papst-Grabstätte soll so werden, wie es zu ihm passt: schlicht und schmucklos.