Spargel ist das gesunde Gemüse mit Köpfchen

Der erste Spargelhof entstand vor 100 Jahren

Waltraud Jäger bietet mit Juniorchef Christian Jäger in St. Andrä/Lav. am längsten Kärntner Spargel an. „Mein Großvater hat den Betrieb vor 100 Jahren gegründet. Am Beginn war Spargel Neuland, mittlerweile ist der Absatz in Kärnten sehr gut“, erzählt Waltraud. Auch am Kammerhof fielen wegen Frost Erntetage aus. „Bis Ende Mai läuft nun die Ernte. 70 Prozent wird weißer Spargel angeboten, 30 Prozent grüner.“ Wobei die Familie Jäger den Spargel kärntenweit ausliefert.