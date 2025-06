„Spatzen-Fest“ am Wörthersee begeisterte die Fans

Wahrlich ein historischer Tag für die Ostbucht – und das nicht „nur“, weil die legendären Kastelruther Spatzen in ihrer erfolgreichen, bereits über vier Jahrzehnte andauernden Bandgeschichte erstmals für ein Konzert am Wörthersee anlegten. Denn erstmals in der Geschichte der Starnacht-Arena bauten die fleißigen Helferlein Biertische und -Bänke für das große Open-Air-Highlight auf!