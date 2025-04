Hunderte Capybaras besetzen Luxuswohnort

Capybaras greifen kleine Hunde an

In den letzten zwei Jahren soll sich laut Biologen die Population auf knapp 1000 Tiere verdreifacht haben. Die Capybaras, die etwa die Größe eines Hundes erreichen, grasen nahe Tennisplätzen, faulenzen auf Volleyballfeldern und vergnügen sich in künstlich angelegten Lagunen des Ortes. Was ihre menschlichen Nachbarn stört: Die Wasserschweine verursachen auch Verkehrsunfälle, fressen sich durch Gärten und haben sogar schon einige kleine Hunde in der Gemeinde angegriffen.