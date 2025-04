Kärntner Privatbrauer feiern ihre Unabhängigkeit

Die gesamte Bier-Welt wird in Europa mittlerweile von einer einzigen Marke beherrscht. Heineken hält in Österreich rund 63 Prozent Marktanteil, in Nachbarländern wie Slowenien und Kroatien beträgt der Marktanteil dieses holländischen Bier-Multis bereits 95 Prozent – eine beängstigende Entwicklung. Die Bierbrauer sagen immer: „Zu Ostern startet die Biersaison.“ Genau deshalb feiern die unabhängigen Privatbrauereien ihren dritten Unabhängigkeitstag von 25. bis 27. April. In Kärnten wird beim Frühlingsfest in Micheldorf angestoßen.