Neuwahl von Jakob Auer im Zeichen der Papst-Trauer

Ewiges Gelübde seit 2018

Peter Jakob Auer wurde 1991 in Salzburg geboren und wuchs in der Gemeinde Elsbethen auf. 2013 trat er in die Erzabtei St. Peter ein, legte am 21. März 2018 die ewigen Gelübde ab und wurde am 29. Juni 2022 zum Priester geweiht. In der Klostergemeinschaft bekleidete er seit 2022 das Amt des Kirchenrektors der Stiftskirche und war seit 1. April 2024 Prior, sprich Stellvertreter des Erzabtes.