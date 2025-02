Herzliches „Vergelt‘s Gott“ für scheidenden Erzabt

Die Wahl hat selbst Beobachter ein wenig überrumpelt. Über zwölf Jahre galt der gebürtige Bayer Korbinian Birnbacher als starke Hand an der Spitze des ältesten Klosters im deutschsprachigen Raum. Er öffnete das Stift, ist auch außerhalb der Kirchenmauern exzellent vernetzt. Zu den Meilensteinen in seiner Amtszeit gehörte beispielsweise die groß angelegte Sanierung der Stiftskirche. Mit seinem Elan stelle er selbst den Erzbischof schnell einmal in den Schatten, wie seine glühenden Befürworter meinten. Korbinian bezog auch zu gesellschaftlich brisanten Themen wie Migration und Radikalisierung immer klar Position. Es sei falsch, Kirche zu instrumentalisieren, betont der Erzabt.