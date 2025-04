Jugendliche von Bande mit Metallbesenstiel bedroht

Am Ostersonntag gerieten zwei Jugendliche in Wien-Favoriten mit vier Unbekannten in einen Streit, der schnell eskalierte. Laut den Angaben des 12- und 14-Jährigen wurden sie mit einem Messer und einer Eisenstange bedroht. Anschließend flohen sie aus dem Park und versteckten sich vor den Angreifern.