Mann von hinten mit Glasflasche brutal attackiert

Ein harter Schlag, der völlig aus dem Nichts kam – so beschreibt ein 24-Jähriger den brutalen Übergriff, dem er am Sonntagabend zum Opfer fiel. Die Polizei wurde aufgrund eines Raufhandels in der Gellertgasse alarmiert und traf dort auf den Mann, der mit einer blutenden Wunde am Hinterkopf an der Straße stand.