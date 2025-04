Es ist jetzt Zeit für ein Basketball-Wunder

Was aber trotz der Verletzung des Superstars eine Sensation war. Denn ein Blick auf die Statistiken zeigt, wie selten es vorkommt, dass ein 0:2 noch gedreht wird: In diesem Jahrtausend glückte das lediglich vier Mannschaften, zuletzt schaffte es der spätere Pleite-Klub Güssing im Finale gegen Kapfenberg 2014! „Und Wels wird der nächste Verein sein“, glaubt Stelzer an den Rivalen aus der Messestadt. Der ja nach dem Marathon-Spiel am Mittwoch, in dem es über drei Verlängerungen ging, gegen Eisenstadt schon 0:2 zurück liegt. Am Ostermontag droht nun das Saisonaus. Wie das Wunder gelingen soll?