Katze verirrte sich auf Gelände des Weißen Hauses

Überraschungsbesuch im Weißen Haus in Washington: Eine Katze hat sich am Karfreitag trotz strenger Sicherheitsmaßnahmen auf das Gelände verirrt und für viel Aufsehen gesorgt. „Sophie“ konnte auch einen Blick in den berühmten Briefing-Raum erhaschen, wo Journalistinnen und Journalisten ihre Fragen an Trumps Pressesprecherin richteten.