Was ein Hausarrest für junge Kriminelle bringt

Wehe, wenn sie losgelassen! In nur einer Nacht sind vier Jugendliche (13, 14, 15, 15) gleich zweimal eingebrochen, ehe sie von der Polizei geschnappt wurden. Wie berichtet, sollen sie in einem Kiosk und einem Passagierschiff in Linz Zigaretten, Lebensmittel und Bargeld gestohlen haben. Die U-Haft ist nur für einen der beiden Älteren beantragt, die anderen drei wurden ihren Betreuern übergeben. Denn alle vier Beschuldigten leben nicht zu Hause, sondern in Betreuungseinrichtungen für delinquente Jugendliche.