„Eine gewisse Portion an Verrücktheit gehört dazu“

„Die Menschen kennen mich“

Mit Büchertischen an Schulen und in Kindergärten setzt er bei den Kleinen an: „Kinder sind meistens ja sehr interessiert an Büchern und Geschichten, aber die Eltern haben oft gar keine Zeit mehr dafür“, sagt er. Und auch für die erwachsenen Leser ist ihm kein Weg zu weit: „Ich habe auch regelmäßig Büchertische in Bad Gleichenberg, dort gibt es für die Kurgäste, die Zeit haben zu lesen, ja auch fast kein Angebot mehr.“