booktok-Trend erobert auch steirischen Buchhandel

Grazerin surft erfolgreich auf #booktok-Welle

Auf diesem Trend reitet auch die 26-jährige Grazer Autorin Bianca Movileanu. Während der Pandemie war die Studentin nicht wirklich ausgelastet. „Also habe ich die Zeit genutzt und mir den Traum erfüllt ein Buch zu schreiben“, erzählt sie. Über TikTok hat sie Werbung dafür gemacht und in einem der Videos auch eine Idee für ein weiteres Buch erwähnt: „Ich hab es am Abend online gestellt und über Nacht ist es viral gegangen.“ Zwei Millionen mal wurde das Video angeschaut: „Ich wusste, diesen Hype muss ich jetzt ausnützen, also habe ich das Buch innerhalb von sechs Wochen geschrieben.“