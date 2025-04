Taxler liefert sich filmreife Jagd mit 90 km/h

Ein Routine-Stopp eskalierte am Donnerstagabend in der Anschützgasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus: Als Polizisten ein Taxi kontrollieren wollten, trat der Lenker plötzlich aufs Gas und flüchtete. Mit bis zu 90 Kilometern pro Stunde raste der Mann davon, zwang andere Verkehrsteilnehmer zu Notbremsungen und beschädigte ein Verkehrszeichen.