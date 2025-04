Wie das letzte Abendmahl tatsächlich ablief

Mir geht es nicht um die Osterpredigt an sich, die dürfte mittlerweile allgemein bekannt sein. Viel spannender wird es, wenn man im Umfeld der allseits bekannten Bibelstellen ein wenig herum liest. Beim Ort des Geschehens geht es schon los: In Matthäus 26 fragen die Jünger Jesus, wo er das Osterlamm essen will („phagein to pascha“). Pessach ist ein Hochfest im Judentum, man gedenkt des Auszugs aus Ägypten, den der Herr des Alten Testaments mit drastischen Maßnahmen vom Pharao erzwingt.