Mindestens vier Tote bei Seilbahnunglück in Neapel

In Süditalien ist am Donnerstagnachmittag eine Seilbahn in den Abgrund gestürzt. Wohl aufgrund des schlechten Wetters in der vergangenen Nacht hatte sich ein Kabel gelöst, wie italienische Medien berichteten. Die Rettungsarbeiten waren zuletzt noch in Gange, vier Todesopfer sind bis jetzt bekannt.