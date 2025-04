Die ganze Schach-Welt blickt gespannt ins Murtal!

Sechs Stationen umfasst die Grand-Prix-Turnierserie. Gespielt wird dabei unter anderen in Tiflis oder Monaco. Und eben auch in Österreich. Genauer gesagt im steirischen Murtal. Als Veranstaltungsort dient das „Gschlössl“ in Großlobming. Dort steigt das Finalturnier. In der Steiermark werden nach Abschluss somit weitere 120.000 Euro an die jeweiligen Platzierten in der Rangliste vergeben. Allein die Gesamtsiegerin bekommt 30.000 Euro.