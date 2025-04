Schulden zu hoch: EU-Defizitverfahren unvermeidbar

Was ein Verfahren mit sich bringt

Ob die EU ein Defizitverfahren einleitet oder nicht, wird voraussichtlich erst im Juli im Rat für Wirtschaft und Finanzen entschieden. Diversen anderen Staaten droht ebenfalls ein solches Verfahren. Machen EU-Mitgliedsstaaten mehr Schulden als erlaubt, erstellt die Kommission einen Bericht und legt diesen dem Europäischen Rat vor. Dieser entscheidet dann, ob wirklich ein übermäßiges Defizit vorliegt oder nicht und empfiehlt Gegenmaßnahmen. Die Bundesregierung muss dann regelmäßig berichten, wie sie die Schulden senken will. Das Verfahren dauert in der Regel vier Jahre, kann aber auf bis zu sieben Jahre ausgeweitet werden.