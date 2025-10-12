Kleiner Denkzettel für Müllsünder in Neunkirchen

Stadtgemeinde zeigt sich einmalig kulant

Von Seiten der Stadtgemeinde Neunkirchen zeigt man sich nun jedoch einmalig kulant. „Die Stadt wird diese nicht abgeholten Säcke von den reklamierten Adressen im Laufe der Kalenderwoche 42 einmalig und kostenlos abholen“, heißt es. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Firma FCC auch in Zukunft kontrollieren und Säcke mit nicht richtig getrenntem Müll nicht mitnehmen wird.