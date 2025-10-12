Kleiner Denkzettel für Müllsünder in Neunkirchen

Nachdem es zu immer mehr „Fehlwürfen“ bei den Gelben Müllsäcken kam, wurden nun erste Maßnahmen gesetzt und mit Hinweiszetteln auf die Verfehlungen hingewiesen. Falsch befüllte Säcke wurde stehengelassen, werden aber nächste Woche EINMALIG kostenfrei abgeholt.
Da staunten Bewohner in Neunkirchen vergangene Woche nicht schlecht, als so mancher am Abend sah, dass sein Gelber Sack nicht von der Müllabfuhr abtransportiert worden ist. Dafür prangten A4-Zettel auf den zurückgelassenen Säcken mit der Aufschrift: „!STOPP! Zu viele Fehlwürfe. Leider enthält dieser Gelbe Sack andere Materialien, die nicht hineindürfen.“
Denkzettel für „Müllsünder“ war dringend notwendig
Bereits im Vorfeld wurde angekündigt, dass bei der diesmaligen Abholung von der zuständigen Firma FCC Neunkirchen Abfall Service genau kontrolliert werde, ob auch brav Müll getrennt wird. Zu viele Fehlwürfe in den vergangenen Monaten machten diesen Denkzettel für die „Müllsünder“ notwendig. Der Gelbe Sack ist im Bezirk Neunkirchen seit acht Monaten im Einsatz und löste die Grüne Tonne ab.
Was nun? Während der eine oder andere Bewohner seinen gebrandmarkten Sack pflichtbewusst wieder ins Haus zurücktrug, um den falschen Müll auszusortieren und richtig zu entsorgen, fühlte sich so manch anderer so gar nicht dafür verantwortlich und ließ den Sack einfach stehen.
Stadtgemeinde zeigt sich einmalig kulant
Von Seiten der Stadtgemeinde Neunkirchen zeigt man sich nun jedoch einmalig kulant. „Die Stadt wird diese nicht abgeholten Säcke von den reklamierten Adressen im Laufe der Kalenderwoche 42 einmalig und kostenlos abholen“, heißt es. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Firma FCC auch in Zukunft kontrollieren und Säcke mit nicht richtig getrenntem Müll nicht mitnehmen wird.
