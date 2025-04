Mehr als 2400 Zivildiener helfen in Oberösterreich

Ihre Waffe ist die tatkräftige Hilfe für Kranke, Behinderte und sozial Benachteiligte. Und das zumindest neun Monate lang in Folge – so lange dauert in Österreich der Wehrersatzdienst. Mit 3043 Zuweisungen und einer Bedarfsdeckung von 90,6 Prozent waren die Zahlen bundesweit heuer im ersten Quartal positiv wie schon lange nicht. In Oberösterreich liegt der Prozentwert sogar noch darüber.