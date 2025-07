So soll das Zurückfinden in Arbeitsmarkt gelingen

Besonders ältere Menschen haben es oft schwer, nach einer Pause wieder in den Arbeitsmarkt zu finden. „Oft ist es so, dass sie gesundheitliche Einschränkungen haben und in den herkömmlichen Berufen keine Anstellung mehr finden. Dann leisten wir mit verschiedensten Dienstleistungsangeboten Abhilfe“, so Geschäftsführer Bernhard Samitz. „Die Menschen werden vom AMS zu uns vermittelt und finden dann eine Aufgabe in unseren Bereichen – wie Wäsche- und Bügelarbeit, Instandhaltung und Gartenservice oder Reinigungsarbeiten.“