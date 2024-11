Todesschuss in Kaserne: So starb der junge Soldat!

Was hat sich am Nachmittag des 22. Oktober im Wachzimmer der Kaserne in Spittal an der Drau wirklich abgespielt? Seit fünf Wochen gibt es verschiedene Versionen darüber, wie es zum Tod eines Grundwehrdieners gekommen ist – denn der tatverdächtige Schütze, ein 20-jähriger Kamerad, beteuert nach wie vor, es hätte sich um einen ungewöhnlichen Unfall gehandelt.