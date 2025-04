Ermittlungen fertig: Warum musste Soldat sterben?

Nach dem Todesschuss in der Spittaler Türk-Kaserne in Kärnten im vergangenen Herbst sind die Ermittlungen nun abgeschlossen. Die zentrale Frage dabei war jene nach dem Motiv: Was könnte einen bislang unauffälligen 21-Jährigen dazu gebracht haben, im Wachzimmer mit der Dienstwaffe auf einen Kameraden zu schießen?