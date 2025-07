Mega-Investition in sichere Trinkwasserversorgung

Als ein Jahrhundertprojekt für die Bevölkerung wird die Wasserversorgungsanlage in Spittal bezeichnet. In den Ausbau im Unterland werden 4,4 Millionen Euro investiert. Damit soll die Trinkwasserversorgung für die Orte Zgurn, Baldersdorf, Molzbichl, Rothenthurn, Olsach, Neuolsach und Unteramlach auf Jahrzehnte abgesichert werden. „Sauberes, sicheres Trinkwasser ist ein unverzichtbares Grundgut – wir investieren in die Lebensqualität für alle“, so Stadtchef Gerhard Köfer.