Säure-Anschlag auf Baum: Täter „tötet“ Roteiche

Dreister Anschlag in der Nacht zum Mittwoch auf eine rund 30 Jahre alte Roteiche: Der Baum stand und wuchs unmittelbar vor dem Haupteingang zum Stadtfriedhof Völkermarkt. Bis ein unbekannter Täter – vermutlich mit einem Akkubohrer – mehrere Löcher in den Stamm sowie in die Wurzeln des Baumes gebohrt hat.