Indien wird nun zur Traumfabrik für die Luftfahrt

Für die Zauberformel „local for local“, die in Zeiten wachsender Unsicherheiten wegen Kosten, Zöllen, Handelsbeschränkungen und Ähnlichem immer wichtiger wird, fühlt sich die FACC gut aufgestellt. Machtlinger verweist auf die Standorte in Oberösterreich, auf das Werk in Kroatien, aber auch auf die Niederlassungen in Nordamerika, China und Indien: „Wir unterstützen unsere Kunden über unsere lokalen Standorte bestmöglich.“ Mit den Flugzeugherstellern tüftelt man derzeit an größeren Produktionspaketen, die dann direkt in Indien realisiert werden könnten.