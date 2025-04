Wie Flugreisende auf gestiegene Kosten reagieren

Vor- oder Nachsaison sind ebenso beliebt wie Türkei und Ägypten

Trotzdem: Die gestiegenen Kosten in allen Lebensbereichen sorgen dafür, dass manche beim Urlaubsbudget Abstriche machen müssen. Wer kann, weicht verstärkt in die Vor- oder Nachsaison aus. Wer trotzdem in der Hochsaison und damit in den Schulferien im Sommer fliegt, bucht öfter eine Destination in der Türkei oder in Ägypten. Die türkischen Hotels sind im Vergleich zu jenen in Griechenland größer – das wiederum wirkt sich auf die Zimmerpreise aus, die vergleichsweise günstiger ausfallen.