Feuer in Residenz von demokratischem Gouverneur

Shapiro schrieb auf der Plattform X, dass er und seine Familie von der Polizei geweckt und in Sicherheit gebracht worden seien. Die Feuerwehr in Harrisburg (US-Bundesstaat Pennsylvania) wurde Sonntagnacht gegen 2 Uhr (Ortszeit) alarmiert. „Obwohl das Feuer erfolgreich gelöscht werden konnte, entstand in einem Teil der Residenz erheblicher Sachschaden“, teilte die Polizei mit. Sie geht von Brandstiftung aus. Für Hinweise, die zur Festnahme der mutmaßlichen Täterinnen und Täter führen, wurde eine Belohnung von bis zu 10.000 US-Dollar (umgerechnet 8800 Euro) ausgesetzt.