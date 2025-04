„Irrsinn“: ÖVP-Mandatar attackiert SPÖ-Partner

„Grob fahrlässig, Irrsinn“

Die schwarzen Landwirtschaftsvertreter, der in der Partei traditionell starke Bauernbund, wollen das nicht so hinnehmen. „Grob fahrlässig“ und „Irrsinn“ nennt ÖVP-Mandatar Johannes Schmuckenschlager die Maßnahme gegenüber der „Krone“. Ihm zur Seite springt Burgenlands Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Berlakovich, der in einer Aussendung „die Verschiebung von geplanten Lockerungen bei der Einfuhr von Tieren und tierischen Produkten“ aus Ungarn und der Slowakei „mindestens bis zum Ende des Osterreiseverkehrs“ fordert.