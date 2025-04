Importbeschränkungen werden wieder lockerer

Das teilte das österreichische Gesundheitsministerium am Samstag mit. Von dem Einfuhrverbot sind lebende Tiere, frisches Fleisch, Rohmilch, Gülle und Stallmist, Wildbret, Wild in der Decke und Jagdtrophäen aus bestimmten Gebieten betroffen. Das Gesundheitsministerium stimme sich eng mit der Agentur für Ernährungssicherheit (AGES), den Nachbarstaaten und der Europäischen Kommission ab, hieß es am Samstag in einer Aussendung. Die Einschleppung der hochansteckenden Tierseuche nach Österreich müsse verhindert werden.