Osterwoche entscheidet, ob uns die Seuche trifft

Warum eine Impfung nur bedingt hilft

Zudem werden in allen Betrieben in der Überwachungszone und der weiteren Sperrzone Tupferproben aus der Nase und dem Maul der Tiere entnommen und von der AGES ausgewertet. Ob auch eine prophylaktische Impfung, die es bislang in der EU nicht gibt, kommt? „Bis in die frühen 1990er-Jahre war es in vielen europäischen Ländern üblich, Tiere vorsorglich gegen MKS zu impfen. Doch das allein hat sich nicht als geeignet erwiesen, um die Seuche erfolgreich zu bekämpfen“, sagt Florian Fellinger, Seuchen-Experte im Gesundheitsministerium.