Trump setzt China-Zölle auf Smartphones aus

Apple deckte die USA mit iPhones ein

Ausgenommen von den chinesischen Zöllen werden nun Smartphones, Computer, Prozessoren und Maschinen zur Halbleiter-Herstellung. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, hat Apple bereits Vorkehrungen getroffen, um die Folgen der hohen Zölle zu dämpfen. In den vergangenen Tagen seien ganze 600 Tonnen iPhones aus Indien in die USA geflogen worden. Das sind umgerechnet rund 1,5 Millionen Geräte. Der Hintergrund: Für Waren, die schon in den USA lagern, fallen keine Zölle mehr an.