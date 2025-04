Wo Klassiker des Kartenspiels Saison haben

Bridge-Tradition in der Landeshauptstadt

In Eisenstadt hat Bridge seit 40 Jahren Saison. Das Kartenspiel hat weltweit seine Anhängerschaft. Verwendet wird dafür ein französisches Blatt mit 52 Karten ohne Joker. Es gibt sogar den Bridge Club Burgenland, der Turniere und Schnupperkurse veranstaltet. „Bridge ist einfach zu lernen, allerdings braucht es etwas Übung, bis man es wirklich gut spielt“, erklärt Präsidentin Uli Kempf. Die Nachwuchsarbeit wird großgeschrieben. Seit Anfang März besuchen 17 Personen den Anfängerkurs. Neueinsteiger seien jederzeit herzlich willkommen. „Neben der Freude am Spiel ist das Soziale bei uns aber genauso wichtig“, berichtet Kempf. Am 3. September steigt sogar ein Jubiläumsturnier.