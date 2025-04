Hier dürfen Busse jetzt auf Pannenstreifen fahren

„Sicherheit bleibt das Wichtigste“

„Es ist ein wichtiger Schritt für uns als Mobilitätspartner, weil wir den Bus als Transportmittel gerade für Pendler attraktiver machen. Speziell in diesem Abschnitt kommt es immer wieder zu Staus in der morgendlichen Verkehrsspitze, damit geben wir dem öffentlichen Verkehr Vorrang. Die Sicherheit bleibt trotz des Pilotprojektes für uns das Wichtigste, die Rettungsgasse ist weiterhin verpflichtend zu bilden und nur bei klar definierten Rahmenbedingungen können Busse diese Möglichkeit überhaupt in Anspruch nehmen“, betont Asfinag-GF Stefan Siegele.