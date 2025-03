Trotz Stau: Freie Fahrt für Busse auf der Autobahn

Erlaubnis nur während der Stoßzeiten

Dieses sieht vor, dass im Falle eines Staus die Busse des öffentlichen Verkehrs am Pannenstreifen an diesem vorbeifahren können. Jedoch gibt es ein paar Einschränkungen: Ausschließlich Busse, die eine Berechtigung des Landes haben, dürfen den Pannenstreifen nutzen – und nur in der Zeit zwischen 5.30 und 9 Uhr von Montag bis Freitag. Die Buslenker benötigen eine eigene Schulung. Und die Benützung ist nur erlaubt, wenn es die Verhältnisse ermöglichen.