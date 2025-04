EU-Steuerpläne könnten Rauchen noch teurer machen

Mitgliedsstaaten bisher uneinig

Unlängst wandten sich über zehn Staaten unter Initiative der Niederlande in einem Brief, der der „Krone“ vorliegt, an den ungarischen EU-Gesundheitskommissar Olivér Várhelyi und forderten eine Überarbeitung. Nun reagierte etwa die italienische Regierung und will die EU einbremsen, man warnt vor Steuererhöhungen, dem dürften sich auch etwa Griechenland und Rumänien angeschlossen haben.