Loch in Zelle: „Hätten Mauer sowieso eingerissen“

Seine Haftstrafe in der Karlau hat ein 27-jähriger Tunesier eigentlich schon abgesessen, am Freitag stand er nun aber wegen Vorfällen in dieser Zeit im Mai und Juni des Vorjahres erneut vor Gericht. Denn erst nach seiner Entlassung kam ans Tageslicht, dass der fünffach vorbestrafte Mann mehrere Löcher in Zellenwänden hinterlassen hat.