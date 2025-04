Urlauberin mit Papagei in Puerto Rico gestrandet

Vogel hätte schon auf Hinflug nicht dabei sein dürfen

Dabei ist „Plucky“ für Maria kein gewöhnliches Haustier, sondern seit dem Tod ihres Mannes ihre „emotionale Stütze“: „Ohne ihn gehe ich nicht einmal aus dem Haus!“ Auf dem Hinflug nach Puerto Rico im Jänner hatte die Frau keine Probleme: Der sprechende Vogel war ordnungsgemäß in einer Tragetasche untergebracht, und auch der Check-in verlief reibungslos. Doch beim Rückflug am 5. April hieß es plötzlich: „Kein Einlass mit Papagei!“ Laut der Fluglinie war den Kollegen in New York ein Fehler unterlaufen. Der Vogel hätte von Anfang an nie mitfliegen dürfen.