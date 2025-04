Vergewaltiger (17) weint vor Gericht: „Bin böse“

Für eine 13-jährige Schülerin wurde der Albtraum einer Vergewaltigung jedoch wahr. Das Mädchen war damals im Reichenfeld-Park in Feldkirch mit der Freundin verabredet, als der 17-Jährige ihr drohte: „Ich werde dir die Flasche auf den Kopf hauen, wenn du nicht mitkommst!“ Wenig später vergewaltigt er sein Opfer in einem nahen Waldstück. Anschließend geht er mit dem Mädchen den Weg wieder zurück und sagt: „Ich gehe jetzt in die eine Richtung und du in die andere. Und du sagst niemandem was und gehst auch nicht zur Polizei.“ Das Mädchen vertraut sich daraufhin zu Hause der Mutter an, diese erstattete Anzeige.